Во время карантина шоумен с супругой живут на ее зарплату

Пандемия коронавируса ударила по карману российских звезд. Основного заработка лишился и Гоген Солнцев – все запланированные мероприятия отменились. Свой вклад в семейный бюджет решила внести его жена Екатерина Терешкович – 65-летняя пенсионерка нашла новую работу.

Екатерина устроилась курьером в популярный сервис по доставке еды. Солнцев рассказал, что пенсионерка прошла собеседование, соврав, что ей 35 лет. При этом, по словам шоумена, Терешкович и сама чувствует себя на этот возраст. Работой жена артиста, которая еще недавно была парализована, наслаждается благодаря свежему воздуху и прогулкам. "На Кате пахать можно", – добавил Солнцев, отметив, что много заказов пенсионерка все же не берет.

Работает Терешкович в маске и перчатках, а дома Солнцев дезинфицирует пожилую жену в спиртовой ванне. Шоумен признался изданию StarHit, что сейчас пара живет на зарплату Екатерины и деньги со сдачи квартиры. При этом ранее он отмечал, что альфонсом себя не считает.

А вот от желания стать отцом Солнцев все еще не отказывается. Он признался, что из-за пожилого возраста жены он все чаще задумывается о семье.