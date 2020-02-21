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Жена-старушка Солнцева живет на 15 тысяч рублей

Жена-старушка Солнцева живет на 15 тысяч рублей
Гоген Солнцев. Фото: instagram.com/solntcev
Шоумен резко отреагировал на слухи о том, что он "альфонс"

Бывший участник "Дома-2" Гоген Солнцев ответил на нападки журналистов постом в "Инстаграм". Он отказывается называть себя альфонсом, ведь жена Екатерина Терешкович получает денег от государства меньше, чем Борис Моисеев и Леонид Якубович.

"Вот решил открыть тайну: у Катюши пенсия чуть больше 15 тысяч рублей в месяц. Поэтому намекать на то, что я альфонс, это смешно и аморально!" – заверил подписчиков шоумен.

Он обратился к пользователям с вопросом о том, получится ли заработать миллион, если у Екатерины приживется два эмбриона и родится двойня. Подписчики резко отреагировали на такое предположение.

"Дадут дом с видом на море в Ухане", "А если ты пересадишь себе матку, то выгода двойная! Подумай, Гоген", "У вас приживутся все имбрионы, так как вы – они же", – разразились комментариями пользователи.

О том, что Гоген Солнцев и его жена собираются завести ребенка, стало известно около недели назад. Подписчики старались отговорить пару от рождения детей, считая, что супруга шоумена уже слишком старая. Чтобы выносить малыша, Екатерина Терешкович отказалась от алкоголя. Ранее с нею происходило что-то страшное.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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