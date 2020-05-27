Актриса появилась в сериале в пятилетнем возрасте

Мария Ильюхина, известная благодаря роли Маши в сериале "Воронины", выросла на глазах зрителей и заметно изменилась. Юная актриса рассказала, чем она занимается сейчас.

В "Ворониных" Ильюхина начала сниматься в 2009 г. – тогда ей было всего пять лет, – и ее героиня сразу понравилась зрителям. Артистка посвятила сериалу десять лет, меняясь вместе с Машей Ворониной.

Однако сейчас 16-летняя девушка увлекается не только кино. Она занимается музыкой, художественной гимнастикой и пробует себя в качестве блогера.

Несмотря на такое количество увлечений, Мария еще и отлично учится. В интервью "7 дней" она рассказала, что девятый класс окончила с красным аттестатом. Кроме того, девушка поделилась и литературным творчеством – сейчас она пишет книгу.

За роль Маши звезда "Ворониных" получила детскую премию в 2017 г. и стала "Актрисой года 2018". Ильюхина также сыграла в сериалах "Бомбила", "Мамочки" и "Деффчонки".

Ранее коллега девушки по сериалу "Воронины" Екатерина Волкова пожаловалась на финансовые трудности из-за пандемии.