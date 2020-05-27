Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Десять лет съемок: как изменилась звезда "Ворониных"

Десять лет съемок: как изменилась звезда "Ворониных"
Мария Ильюхина. Фото: instagram.com/maria_iliukhina
Актриса появилась в сериале в пятилетнем возрасте

Мария Ильюхина, известная благодаря роли Маши в сериале "Воронины", выросла на глазах зрителей и заметно изменилась. Юная актриса рассказала, чем она занимается сейчас.

В "Ворониных" Ильюхина начала сниматься в 2009 г. – тогда ей было всего пять лет, – и ее героиня сразу понравилась зрителям. Артистка посвятила сериалу десять лет, меняясь вместе с Машей Ворониной.

Однако сейчас 16-летняя девушка увлекается не только кино. Она занимается музыкой, художественной гимнастикой и пробует себя в качестве блогера.

Несмотря на такое количество увлечений, Мария еще и отлично учится. В интервью "7 дней" она рассказала, что девятый класс  окончила с красным аттестатом. Кроме того, девушка поделилась и литературным творчеством – сейчас она пишет книгу.

За роль Маши звезда "Ворониных" получила детскую премию в 2017 г. и стала "Актрисой года 2018". Ильюхина также сыграла в сериалах "Бомбила", "Мамочки" и "Деффчонки".

Ранее коллега девушки по сериалу "Воронины" Екатерина Волкова пожаловалась на финансовые трудности из-за пандемии.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин разозлился на совещании с министрами

Президент подчеркнул, что коронавирус – не причина бездействовать в других сферах

Президент России объявил дату Парада Победы

Путин отдал приказ готовиться к мероприятию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей