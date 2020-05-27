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Всплыли неожиданные подробности тайного романа Анастасии
Волочковой. Танцовщица около полугода жила с мужчиной, который ради нее оставил
семью. У возлюбленных мог родиться ребенок, однако о его судьбе ничего не
известно. Об отношениях с артисткой рассказал бизнесмен из Твери Владислав
Фоменко.
Фоменко познакомился с Волочковой в 2014 г. на конкурсе красоты, где оба были в жюри. Отношения, по словам бизнесмена, стали развиваться очень быстро. Пара проводила время в отеле загородного комплекса на Новой Риге и "просто утонула в любви". "Не вылезали из постели", – поделился Фоменко.
При этом у закрутившего роман с известной балериной мужчины дома остались жена и пятилетняя дочь. После того как Волочкова опубликовала фотографию с новым возлюбленным, семья бизнесмена обо всем узнала, и он перебрался к танцовщице.
В то время, по словам Фоменко, звезда только покупала свой роскошный дом и попросила возлюбленного ей помочь: он занимался строительным бизнесом. Мужчина дарил ей дорогие подарки, организовал ремонт – очень любил и надеялся на совместное будущее, признался Владислав.
После пяти месяцев жизни вместе они заговорили о ребенке. Фоменко рассказал сайту "Комсомольская правда", что Анастасия могла быть на втором месяце беременности. Однако затем, как заявил бизнесмен, "случилось жуткое" – он застал возлюбленную с ее водителем. Тогда Владислав решил уехать от балерины.
Фоменко добавил, что в этих отношениях давно поставил точку. Однако мужчину беспокоит судьба ребенка: родился ли он, и если да, то кто его воспитывает. Именно поэтому, по его словам, он решил предать историю огласке – у Анастасии он давно в черном списке.
Помощница танцовщицы Наталья Ракицкая заявила, что Фоменко хочет заработать на имени знаменитости. Она подтвердила, что он строил дом балерины, однако остальную часть истории назвала выдуманной.
Фоменко, в свою очередь, сказал, что деньги ему не нужны, а его слова могут подтвердить общие друзья.
Сейчас, по заявлениям самой Анастасии, у нее новый избранник, однако его имя звезда держит в секрете. Ранее Волочкова опубликовала совместное фото у костра.
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