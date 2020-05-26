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Анастасия Волочкова на самоизоляции не теряет времени даром. Балерина устраивает романтические свидания на свежем воздухе. Во дворе своего загородного дома танцовщица разводит костер и выпивает вместе с незнакомцем.
Лицо таинственного спутника в кадр так и не попало, на снимках, которые Волочкова опубликовала в "Инстаграм", видна только рука мужчины. Однако с ним балерина, похоже, по-настоящему счастлива.
"Огонь любви пусть горит в каждом из нас!" – написала знаменитость. А в ролике добавила: "Романтика у костра".
Личная жизнь Анастасии Волочковой уже долгое время окутана тайной. Сама танцовщица продолжает говорить о своем избраннике, однако увидеть его рядом со звездой так и не удалось. В январе 2020 года балерина заявила, что в этом году выходит замуж, но пока о свадьбе так ничего и неизвестно.
Подписчики знаменитости уверены: Волочкова всех водит за нос, а никакого жениха у нее нет. Кто фотографируется вместе с артисткой и проводит с ней время – остается загадкой.
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