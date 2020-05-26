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Волочкова с незнакомцем устроила "романтику у костра"

Волочкова с незнакомцем устроила "романтику у костра"
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Балерина показала, как проводит время на карантине

Анастасия Волочкова на самоизоляции не теряет времени даром. Балерина устраивает романтические свидания на свежем воздухе. Во дворе своего загородного дома танцовщица разводит костер и выпивает вместе с незнакомцем.

Лицо таинственного спутника в кадр так и не попало, на снимках, которые Волочкова опубликовала в "Инстаграм", видна только рука мужчины. Однако с ним балерина, похоже, по-настоящему счастлива.

"Огонь любви пусть горит в каждом из нас!" – написала знаменитость. А в ролике добавила: "Романтика у костра".

Личная жизнь Анастасии Волочковой уже долгое время окутана тайной. Сама танцовщица продолжает говорить о своем избраннике, однако увидеть его рядом со звездой так и не удалось. В январе 2020 года балерина заявила, что в этом году выходит замуж, но пока о свадьбе так ничего и неизвестно.

Подписчики знаменитости уверены: Волочкова всех водит за нос, а никакого жениха у нее нет. Кто фотографируется вместе с артисткой и проводит с ней время – остается загадкой.

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Дарья ПЕТРОВА

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