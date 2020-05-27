Девушка призналась, что хочет на море

Леся Никитюк опубликовала в соцсети новый кадр. На этот раз девушка облачилась в откровенный костюм и расположилась на песке. Наряд звезды "Орла и решки" ограничился коротким топом с глубоким декольте и трусами.

В подписи к публикации телеведущая пожаловалась подписчикам, что очень скучает по курортам. "Как хочется на море", – призналась знаменитость.

Новый откровенный снимок привел в восторг фанатов телеведущей. "Красавица!", "Леся, ты огонь!", "Ноги полтора километра, очень красиво!", "Вау, супер!" – написали восхищенные фанаты.

Однако нашлись и те, кто решил позаботиться о здоровье знаменитости. Так, подписчики посоветовали девушке не сидеть на холодном песке.

При этом многие разделили огорчение Леси Никитюк из-за невозможности уехать на заморские курорты. "Все хотят на море", "Я тоже на море хочу!" – поделились желаниями уставшие от карантина пользователи соцсети.

Напомним, Леся Никитюк получила большую популярность после участия в тревел-шоу "Орел и решки". Сейчас девушка активно ведет свою страничку в "Инстаграм", и за ее жизнью следят 3,4 миллиона подписчиков.

Ранее "Утро.ру" показало фото Леси Никитюк без нижнего белья.