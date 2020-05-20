Телеведущая надела майку на голое тело

Леся Никитюк устроила фотосессию в летнем наряде – знаменитость уже ходит по улице в обтягивающих шортах и коротком топе, под который, как видно на фото, не надевает бюстгальтер. После съемки в поле с цветами звезда шоу о путешествиях сфотографировала себя в лифте.

За несколько часов снимки ведущей шоу "Орел и решка" оценили более 90 тысяч подписчиков. Поклонники восхищаются фигурой знаменитости и сравнивают ее с грациозной кошечкой.

"Журнал "СельхозмоПолитен"2020. Травневий випуск", - так ведущая передачи подписала пост в социальной сети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).





"Какая клеевая", "Красивая неимоверно", "Шикарное тело", "Персик", "Леся, очень красивая фигура, вы умничка", "Украинская красота в цветах, что может быть лучше", – написали под фото звезды ТВ-шоу.

Леся Никитюк считается одной из самых привлекательных ведущих шоу "Орел и решка". Высокая и стройная блондинка полюбилась зрителям, а затем и пользователям социальных сетей. За жизнью красавицы следят 3,4 миллиона человек. Сама девушка регулярно выкладывает эффектные снимки в купальниках и открытых нарядах.

В передачу о путешествиях Никитюк попала после кастинга. К тому времени за плечами у нее было участие в юмористических шоу. В 2017 г. ведущая вместе со съемочной группой попала в аварию. Тогда блондинка решила, что больше не будет вести программу "Орел и решка".