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Звезду "Отпетых мошенников" выселяют на улицу с младенцем на руках

Звезду "Отпетых мошенников" выселяют на улицу с младенцем на руках
Игорь Богомазов. Фото: Darya Orlova/Russian Look/www.globallookpress.com
Сестра музыканта тайно приватизировала родительскую квартиру

Экс-участник некогда популярной группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов может лишиться наследства. Его родная сестра Евгения обратилась в суд с требованием выселить музыканта из квартиры родителей.

Скандальную ситуацию прокомментировала жена артиста Виктория. По ее словам, Богомазов с самого детства прописан в петербургской квартире родителей. Однако артист много времени проводит в разъездах с гастролями, поэтому заезжать к матери удавалось редко.

Когда в семье Богомазовых появился ребенок, Игорь прописал его на свою часть жилья. Кроме него, там прописаны мама и сестра Евгения. Теперь Евгения хочет получить в собственность всю жилплощадь и с этой целью намерена выселить родного брата с шестимесячным племянником. При этом каким-то образом женщине удалось приватизировать квартиру.

Как рассказала в интервью "Пятому каналу" Виктория, истица молча подала заявление в суд и никак не комментирует случившееся. Она отказывается общаться с родным братом. Связь с матерью Игорю тоже установить не удается – звездные супруги подозревают, что сестра забрала у родительницы телефон. Виктория рассказала, что в ближайшее время матери Богомазова должны сделать серьезную операцию.


Наряду с этим Виктория отметила, что в поведении Евгении уже давно наблюдались странности. Она часто говорила неправду о состоянии здоровья матери и в целом вела себя необычно.

Теперь в сложившейся ситуации предстоит разбираться адвокату звездной пары.

Впрочем, в прошлом самого Игоря Богомазова не все так гладко. Несколько лет назад "Утро.ру" рассказывало, как звезду 90-х объявили в федеральный розыск.

Ольга ФЕДОРОВА

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