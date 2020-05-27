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Елизавета Арзамасова освежила свою ленту в соцсети новым фото. На нем актриса предстала в спортивном образе. Звезда облачилась в короткие шорты, спортивный топ и кроссовки. В таком виде Арзамасова присела на искусственное покрытие стадиона и вытянула стройные ноги.
"Друзья мои! А ну-ка, накидайте мне идей физической активности! Какие физические активности возможны дома?" – обратилась артистка к своей аудитории в "Инстаграм". Она рассказала, что на карантине активно занимается спортом, делает зарядку, растяжку и иногда бегает.
Яркое фото порадовало подписчиков звезды "Папиных дочек", они засыпали девушку комплиментами и отметили подтянутость ее фигуры. "Вы молодец, Лизонька – отлично держите себя в форме!", "Ты, Лиз, прекрасна!", "Ты лучшая!", "Судя по Вашей фигуре, Лиза, Вы все правильно делаете", – расхваливают артистку поклонники.
Некоторые пользователи соцсети начали делиться с любимицей своими программами тренировок. Они посоветовали Арзамасовой кататься на велосипеде, качать пресс, делать планку и много ходить.
Стоит отметить, что многим Лиза Арзамасова запомнилась в роли строгой девочки-ботаника из популярного сериала "Папины дочки". Однако за последнее время актриса сильно преобразилась. Теперь девушка совсем не похожа на заучку и выглядит очень привлекательно.
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