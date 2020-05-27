Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Актриса "Папиных дочек" оголила ноги в коротких шортах

Актриса "Папиных дочек" оголила ноги в коротких шортах
Елизавета Арзамасова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Звезда не теряет время на карантине и активно занимается спортом

Елизавета Арзамасова освежила свою ленту в соцсети новым фото. На нем актриса предстала в спортивном образе. Звезда облачилась в короткие шорты, спортивный топ и кроссовки. В таком виде Арзамасова присела на искусственное покрытие стадиона и вытянула стройные ноги.

"Друзья мои! А ну-ка, накидайте мне идей физической активности! Какие физические активности возможны дома?" – обратилась артистка к своей аудитории в "Инстаграм". Она рассказала, что на карантине активно занимается спортом, делает зарядку, растяжку и иногда бегает.

Яркое фото порадовало подписчиков звезды "Папиных дочек", они засыпали девушку комплиментами и отметили подтянутость ее фигуры. "Вы молодец, Лизонька – отлично держите себя в форме!", "Ты, Лиз, прекрасна!", "Ты лучшая!", "Судя по Вашей фигуре, Лиза, Вы все правильно делаете", – расхваливают артистку поклонники.


Некоторые пользователи соцсети начали делиться с любимицей своими программами тренировок. Они посоветовали Арзамасовой кататься на велосипеде, качать пресс, делать планку и много ходить.

Стоит отметить, что многим Лиза Арзамасова запомнилась в роли строгой девочки-ботаника из популярного сериала "Папины дочки". Однако за последнее время актриса сильно преобразилась. Теперь девушка совсем не похожа на заучку и выглядит очень привлекательно.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Прогулки разрешат с условием: Собянин объявил о смягчении карантина в Москве

Президент России провел совещание с мэром столицы

Территория вокруг трассы "Таврида" оказалась заминированной

Опасность усугубляла близость газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей