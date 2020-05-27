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"Так нельзя": подруга Петросяна вступила в спор с россиянами

"Так нельзя": подруга Петросяна вступила в спор с россиянами
Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Пдписчики осудили резкость Брухуновой

Татьяна Брухунова, которая стала популярной после появления слухов о ее свадьбе с юмористом Евгением Петросяном, оказалась в центре словесной перепалки с фолловерами, причиной которой стал ее ответ на совет одной из подписчиц. Некоторым показалось, что Брухунова слишком резка в своих высказываниях.

Так, на своей странице в "Инстаграм" помощница Петросяна опубликовала сториз, где раскритиковала девушку за то, что она решила дать ей совет по смене имиджа. "Татьяна добрый день! Считаю, что светлые волосы Вам бы пошли", – написала фанатка.

Татьяна поспешила ответить на это предложение. "Как можно писать такие сообщения незнакомым людям? (…) Неужели я произвожу столько безмозглое впечатление, чтобы убить волосы и перекрасить их в светлый тон? (…) Когда люди усвоят, что нельзя вот так "считаю, что Вам пойдет!" – такими словами сопроводила принтскрин с предложением сменить имидж Брухунова.

Под последней фотографией подписчики осудили резкость своей любимицы. "В принципе, очень милая страничка, но такой грубый пост в сториз (…) ведь дама просто предположила, что вам пошел бы светлый цвет волос", – написала одна из пользовательниц Сети.

Татьяна Брухунова решила ответить, указывая на то, что навязывать другому человеку свою позицию бестактно. Именно это и не понравилось знаменитости в предположении, что ей пойдет быть блондинкой. "Волну моего негатива вызвала фраза, что человек знает, как мне лучше", – негодует подруга Петросяна.

В итоге, под постом разгорелся нешуточный конфликт. Часть подписчиков встала на сторону Татьяны Брухуновой, а другие попытались объяснить ей, что в разозлившем ее совете не было ничего предосудительного. 

Между собой некоторые фолловеры пришли к выводу, что Татьяна не станет прислушиваться к чужому мнению. "Про таких обычно говорят: из грязи в князи. Она никогда не поймет и не услышит Вашего посыла, корона мозг придавила", – отметили между собой подписчики знаменитости.

Ранее Петросян впервые показал семейное фото с Брухуновой.

Ольга ФЕДОРОВА

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