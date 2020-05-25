Юморист проводит время с молодой подругой

Слухи о близких отношениях Евгения Петросяна и его помощницы ходят давно. Сейчас артист, похоже, перестал скрывать личную жизнь – в своем блоге он опубликовал фото с Татьяной Брухуновой и подписал его на английском языке: "Семейный вид".

На снимке юморист и его молодая подруга позируют на скамейке в одинаковых нарядах: черно-бежевых плащах, белых кроссовках и солнцезащитных очках. Возможно, опасаясь множества сообщений в "Инстаграм", Петросян предпочел скрыть комментарии.

Если верить информации журналистов, то Петросян и Брухунова в декабре 2019 г. поженились. Более того, некоторые СМИ утверждают, что у пары появился ребенок, которого родила суррогатная мать.

А вот сейчас в "Инстаграм" Евгения Вагановича появляется совместное фото с молодой возлюбленной, что только подливает масла в огонь. Репортеры сайта "Комсомольская правда" предполагают, что юморист, наконец, перестал стесняться молодую жену.

Напомним, Евгению Петросяну сейчас 74 года. А его так называемой избраннице 31 год.

Ранее "Утро.ру" писало, как Татьяна Брухунова высказалась о предыдущих женах Евгения Петросяна.