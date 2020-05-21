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Подруга Петросяна высказалась о его четырех женах

Подруга Петросяна высказалась о его четырех женах
Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Помощница юмориста не стала терпеть нападки критиков

Татьяна Брухунова, ставшая, по слухам, в декабре 2019 г. женой Евгения Петросяна, вступила в перепалку с одной из подписчиц соцсети. Та заявила, что не уважает подругу артиста, намекнув на то, что она увела его у законной супруги. Игнорировать подобные сообщения девушка не стала и высказалась обо всех супругах юмориста.

Брухунова напомнила, что Петросян официально был в браке четыре раза. По словам, жены юмориста, как ее называет СМИ, позади у него были годы совместной жизни с разными женщинами и даже дочь, которая не смогла спасти первый брак юмориста от развода.

Помощница знаменитости, похоже, не понимает, почему Елену Степаненко считают "диковинной" женой.

"Не уважаю подобных женщин. Получается, жена с ним десятки лет и в горе, и в радости, и имущество все нажив, а тут жена стала стареть, и вот оно счастье", – на этот комментарий отреагировала Татьяна Брухунова.

Фото: instagram.com/bruhunova

Евгений Петросян и Елена Степаненко официально были вместе более 30 лет, но в 2018 г. брак со скандалом распался. Имущество экс-супруги делят до сих пор.

После развода пассией артиста стали считать Татьяну Брухунову, которая, по информации СМИ, вышла замуж за звезду. Более того, в марте 2020 года пошли слухи, что у пары появился ребенок, которого родила суррогатная мать.

Дарья ПЕТРОВА

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