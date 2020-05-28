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"Планировала заниматься детьми": Брежнева рассказала об уходе

"Планировала заниматься детьми": Брежнева рассказала об уходе
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Работа в музыкальной сфере вымотала певицу

Знаменитая певица Вера Брежнева отдала пять лет жизни работе в сверхпопулярной группе "ВИА Гра". С момента ее ухода прошло уже 12 лет, однако артистка до сих пор вспоминает тот период. Сегодня она призналась, что сильно устала от работы в группе и, когда уходила, больше не собиралась петь.

Брежнева рассказала, что 12 лет назад и подумать не могла, что ждет ее в будущем. И даже сейчас ей до сих пор не верится, что она стала звездой и вскоре выпустит третий сольный альбом.

Теперь Брежнева не только певица, но и бизнесвумен – у нее есть свой бьюти-бренд Vera by Vera Brezhneva – а также популярный блогер. За девушкой следят более 11 млн подписчиков в "Инстаграм".

Когда артистка уходила из группы "ВИА Гра", она была уверена, что теперь все ее внимание будет посвящено семейной жизни. "Планировала заниматься детьми, посвятить себя семье", – рассказала Брежнева в интервью изданию Peopletalk. О дальнейшей музыкальной карьере девушка не думала.  

Однако судьба решила распорядиться красавицей-певицей иначе. Девушка стала записывать треки ради собственного удовольствия, и вскоре ее снова закрутила эстрадная деятельность.

Ранее "Утро.ру" показывало, как Брежнева влезла в обтягивающий комбинезон.

Ольга ФЕДОРОВА

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