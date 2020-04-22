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Брежнева снялась у окна в боди

Брежнева снялась у окна в боди
Вера Брежнева. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Жена Константина Меладзе поучаствовала в фотосессии нового формата

Вера Брежнева решилась на эксперимент. Певица позировала фотографу через веб-камеру своего телефона. Звезда примерила бежевое боди и в таком виде принимала разные позы у окна, пока ее знакомая делала кадры. 

Снимки, где артистка стоит, повернувшись к камере спиной, появились в ее "Инстаграм". Там же звезда показала себя в рубашке на голое тело. 

В посте Брежнева подписала, что это ее первая фотосессия такого формата, а также попросила всех пользователей оставаться дома. 

Мнения подписчиков жены Константина Меладзе разделились. Поклонники восхищаются внешностью 38-летней звезды и пишут, что поставят ее фото на заставку мобильного телефона.

Критики же хоть и не сомневаются в привлекательности певицы, но считают, что видеть тело должен только супруг. Брежнева ответила всем интересующимся, что эти фотографии муж утвердил на публикацию в интернете.

"Стыд и срам! Да, красивое тело! Но его должен видеть только ваш муж", "С каждым днем становитесь все краше и краше.Вы изюминка шоу-биза!", "Любимая, ну до чего же ты красива", "Интересно, а муж не ревнует за откровенные фото", – высказываются в "Инстаграм" артистки пользователи. 

Ранее "Утро.ру" публиковало фото Веры Брежневой, растянувшейся на полу в лосинах. 

Дарья ПЕТРОВА

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