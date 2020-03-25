Брежнева в цветных лосинах растянулась на полу
Вера Брежнева поделилась с подписчиками кадрами с модной фотосессси. На видео певица в цветных лосинах растянулась на полу. При этом звезда решила продемонстрировать свою физическую форму и начала делать одно из упражнений прямо перед членами съемочной группы.
"Тренировка – мое все", – комментирует Брежнева.
Для съемки стилисты подобрали знаменитости спортивную обтягивающую одежду, которая позволяет продемонстрировать стройную фигуру 38-летней знаменитости. Однако некоторые поклонники все равно сумели найти изъяны в привлекательной блондинке.
Пока одни восхищаются энергичностью и красотой Брежневой, другие обсуждают возраст экс-солистки группы "ВИА Гра" и ее личную жизнь.
"Какая же вы нереально красивая и крутая", "Стаааааренькая уже", "Спортивная и стройная", "Некрасиво танцуешь, тебе 60 лет, да?", " Что за дед вас так нарядил?" – пишут в "Инстаграм" Брежневой.
Ранее в социальных сетях активно обсуждали личную жизнь популярной певицы. По слухам, Константин Меладзе оказался неравнодушен к молодой солистке группы "ВИА Гра", которая чем-то похожа с его супругой.
Однако все участники этой истории отрицают измены продюсера и говорят исключительно о рабочих отношениях между ним и Эрикой Герцег. При этом сама участница коллектива намекнула поклонникам, что скоро может покинуть группу.
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