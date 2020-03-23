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Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе

Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
Эрика Герцег. Фото: instagram.com/erikaherceg
Фаворитка продюсера заинтриговала поклонников неожиданным сообщением

Эрика Герцег ответила на вопросы своих подписчиков в "Инстаграм". Девушка намекнула, что скоро может покинуть "ВИА Гру", написав, что "пока еще" является солисткой группы. Возможно, артистка планирует уйти из коллектива, чтобы заняться сольной карьерой, как в свое время сделала Вера Брежнева.

О жене Константина Меладзе артистку также активно спрашивают в комментариях. Интернет-пользователей интересует, правда ли, что у нее был роман с продюсером. Девушка в очередной раз заявила, что это ложь.

Слухи об отношениях Меладзе с солисткой "ВИА Гры" появились еще осенью. Тогда журналисты и пользователи социальных сетей обсуждали поведение пары и действия Веры Брежневой – знаменитость удалила из "Инстаграм" все фото с супругом.

Фото: instagram.com/erikaherceg

Позже жена Меладзе не раз заявляла, что в отношениях с мужем у нее все в порядке. Ее супруг и Эрика Герцег также отрицали факт измены. Более того, девушка заявила, что относится к мужчине, как к отцу.

Как сейчас складываются отношения продюсера и певицы непонятно. Также остается загадкой, когда Эрика Герцег покинет "ВИА Гру" и будет ли Константин Меладзе заниматься ее продвижением.

Ранее фаворитка Константина Меладзе покалась в прозрачном наряде. 

Дарья ПЕТРОВА

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