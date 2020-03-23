Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
Эрика Герцег ответила на вопросы своих подписчиков в "Инстаграм". Девушка намекнула, что скоро может покинуть "ВИА Гру", написав, что "пока еще" является солисткой группы. Возможно, артистка планирует уйти из коллектива, чтобы заняться сольной карьерой, как в свое время сделала Вера Брежнева.
О жене Константина Меладзе артистку также активно спрашивают в комментариях. Интернет-пользователей интересует, правда ли, что у нее был роман с продюсером. Девушка в очередной раз заявила, что это ложь.
Слухи об отношениях Меладзе с солисткой "ВИА Гры" появились еще осенью. Тогда журналисты и пользователи социальных сетей обсуждали поведение пары и действия Веры Брежневой – знаменитость удалила из "Инстаграм" все фото с супругом.
Позже жена Меладзе не раз заявляла, что в отношениях с мужем у нее все в порядке. Ее супруг и Эрика Герцег также отрицали факт измены. Более того, девушка заявила, что относится к мужчине, как к отцу.
Как сейчас складываются отношения продюсера и певицы непонятно. Также остается загадкой, когда Эрика Герцег покинет "ВИА Гру" и будет ли Константин Меладзе заниматься ее продвижением.
Ранее фаворитка Константина Меладзе покалась в прозрачном наряде.
Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса
От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США
Курс рубля сильно снизится
Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Крымский мост несет угрозу России из-за COVID-19
- Резкий скачок: число зараженных COVID-19 в России возросло
- Вслед за крупой: в России могут опустеть полки с алкоголем
- Работа из дома: что станет с зарплатами в разгар коронавируса
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Рацион долгожителей: всего три продукта продлят молодость
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- День Василисы: что нельзя делать 23 марта
- Анекдот дня на 23 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Каменских в обтягивающем комбинезоне сделала громкое признание
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик