Фаворитка Меладзе влезла в просвечивающийся наряд
Эрика Герцег показала стройное тело на новой фотосессии. Певица влезла в прозрачное боди. Грудь и интимное место звезды едва прикрывали вставки из темной ткани. Под смелым фото поклонники вне себя от восторга – заваливают блондинку комплиментами и предлагают встречу.
Свободно ли сейчас сердце Эрики Герцег – неизвестно. Уже несколько месяцев в Интернете ходят слухи о романе певицы с Константином Меладзе. Якобы продюсер неравнодушен к своей фаворитке. Знаменитости отношения отрицают.
Эрика Герцег в интервью рассказывает, что надеется получить кольцо от избранника, которого никто не видел, а Константин Меладзе проводит отпуск с женой.
Однако певицу и продюсера все равно подозревают в романе. Возможно, поводом для домыслов стала эффектная внешность Эрики Герцег, которая чем-то похожа на жену Меладзе.
"Эрика – это очень мощно!", "Идеальная", "Бомбическая красотка", "О да🔥шикарный образ", "Ты великолепна, Эрика", "Отвал башки", "Шикарная", "Божественная", "Эрика – ты как всегда неотразима", "Всегда идеально выглядишь", – похвалили Эрику в комментариях.
До этого Эрика Герцег выгнулась на полу в пеньюаре.
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