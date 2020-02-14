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Брежнева надела куртку на голое тело

Брежнева надела куртку на голое тело
Вера Брежнева. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Жена Константина Меладзе раскрепостилась перед камерой

Вера Брежнева приняла участие в новой фотосессии. Артистке подобрали очень эффектные и смелые образы. Для одного из снимков она должна была позировать в джинсовой куртке, которую надела на голое тело, чтобы скрыть все интимные места.

Видео со съемок певица опубликовала в "Инстаграм". Там поклонники начали обсуждать внешность звезды. По их мнению, с годами бывшая солистка группы "ВИА Гра" по-прежнему остается символом красоты.

"Верочка, над Вами время не властно! Фантастика!!! Вы ничуть не изменились за эти годы!!!! Только все молодеете и молодеете!", "Символ любви и красоты!", "Шикарные съемки! Вера, Вы потрясающая!", "Красавица Верочка", "Шикарная, просто огонь", "Ах, Вера. В моем сердце шкварчит", – похвалили ее подписчики.

На фотосессии артистка также показывала декольте и задрала платье, чтобы оголить стройные ноги. Сейчас бывшая солистка группы "ВИА Гра" не только выступает, но и снимается для обложек, и занимается бизнесом – артистка решила выпустить свою линию косметики.

Ранее Вера Брежнева в трусах и прозрачном наряде показала вид сзади

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