Он признался, что подобной пиар-акции еще не видел

Уже не раз оскандалившийся бывший продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин решил вставить свои пять копеек в нашумевшую историю о захвате банка в столице. Артист заявил, что "теракт" спланировала телеведущая и певица Ольга Бузова.

Напомним, несколько дней назад преступник взял в заложники клиента московского отделения "Альфа-банка", а позже изъявил желание, чтобы к нему на переговоры явилась поющая телеведущая.

Разину такая ситуация показалась подозрительной, о чем он решил рассказать своим подписчикам в "Инстаграм". Продюсер заявил, что весь "теракт" был спланирован с целью еще выше поднять рейтинг бесконечно популярной Бузовой.

При этом артист не постеснялся сослаться на "источники в Следственном комитете". Дескать, это правоохранители рассказали ему, что захват банка подстроила сама ведущая скандальной телестройки.

"За свои 35 лет продюсерской деятельности я не слышал, чтобы такое где-нибудь случалось. Такой способ пропиариться – это что-то новенькое", – цитирует слова музыканта "Дни.ру",

Примечательно, что вскоре Разин удалил провокационный пост. Что послужило тому причиной, история умалчивает.

Ранее "Утро.ру" публиковало объяснение самого злодея-захватчика. Так, по словам молодого человека, он просто влюбился в длинноногую певицу и хотел привлечь ее внимание. При этом вредить кому-либо у него и в мыслях не было.