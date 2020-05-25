По словам мужчины, он не собирался кому-либо вредить

Захватчик московского банка, которым оказался Алексей Барышников, объяснил причины своего поступка. По словам мужчины, он сделал это из-за известной певицы.

"Я Ольгу Бузову хотел увидеть. Влюбился", – признался в интервью "Московскому комсомольцу" Барышников. Захватчика арестовали, ему предстоит психолого-психиатрическая экспертиза.



Мужчина признался, что не собирался грабить банк. И вообще не хотел кому-либо навредить.

Происшествие случилось в субботу, 23 мая, в центре Москвы. Мужчина захватил банк с одним заложником и потребовал привести к нему Ольгу Бузову.