Певица прокомментировала слова о том, что она располнела

Анна Седокова опубликовала новую фотографию в купальнике на своей странице в "Инстаграм". Один из подписчиков в комментариях назвал ее располневшей женщиной. Певица не стала молчать и резко ответила ему матом.



На снимке звезда позирует в черном купальнике. Седокова сфотографировала себя в зеркало, приложив палец к губам. "Вы ничего не видели. Да?" – написала артистка. Вероятно, таким образом она намекнула на еще один пост, который она тут же удалила, обсудили в комментариях.

"Кроме располневшей женщины ничего больше и не видели", – написали певице под снимком. Седокова резко ответила, что это был "тест на *** (не вполне адекватного человека)". "Поздравляю, вы его прошли", – заключила она. Подписчики тут же вступились за Анну, набросившись на обидчика.

"Так и не скажешь, что мать двоих детей", "Великолепная", – стали делать Седоковой комплименты ее поклонники. Некоторые обратили внимание на фигуру и предположили, что в семье певицы будет пополнение: "Как беременная", "Живот?". На эти комментарии, впрочем, звезда не отреагировала.

Ранее Анна Седокова Седокова на прогулке разделась до белья.