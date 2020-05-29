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Три года молчания: дочь и жена Абдулова перестали выходить на связь в Сети

Три года молчания: дочь и жена Абдулова перестали выходить на связь в Сети
Александр Абдулов. Фото: ITAR-TASS
Причины пропажи родных артиста неизвестны

От жены Александра Абдулова Юлии Мешиной давно не появляется никаких вестей. Она не выходит в "онлайн" около трех лет. Все страницы в ее социальных сетях в последний раз были активны в лишь 2017 году. 

Страница их общей дочери с артистом также бездействует. Последний снимок Жени в Сети был опубликован три года назад в июле во время отдыха в Турции. Сейчас девочке исполнилось 13 лет. Что стало причиной пропажи родных Абдулова – неизвестно, сообщает Teleprogramma.pro. 

Напомним, Александр Абдулов ушел из жизни в 54 года в 2008 году. Он продолжительное время боролся с онкологией. Артисту удалось ненадолго застать рождение дочери – она появилась за год до смерти артиста. Девочка является единственным родным ребенком звезды и совершенно не помнит, каким был ее отец при жизни. 

Во время брака со второй женой актер наконец остепенился. Он перестал ухаживать за другими женщинами, Юлии удалось справиться с пристрастием мужа к азартным играм. Многие знакомые отмечали, что дочь Абдулова очень похожа на него темпераментом – на всех праздниках девочка была всегда во главе. 

Также у Александра есть приемная дочь от первого брака с Ириной Алферовой. Артистка рассказывала, что в браке они испытывали с Абдуловым множество проблем.

Евгения НАГОРСКАЯ

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