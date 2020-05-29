Артистка запретила друзьям общаться с журналистами

Сегодня стало известно о трагедии в семье известной советской актрисы Натальи Вавиловой. Из жизни ушел ее муж, режиссер Самвел Гаспаров. После этого звезда культового фильма "Москва слезам не верит" запретила всем знакомым общаться с журналистами, однако друг пары поделился некоторыми подробностями печального события.

Приятель знаменитостей Вилли Хштоян рассказал, что Наталья Вавилова тяжело переживает утрату любимого мужа и тоже находится на лечении. Однако он не подтвердил информацию, что актриса заражена коронавирусом. По словам Хштояна, у звезды нет вируса, но расшатана нервная система.

Как сообщил друг звездной пары в интервью "Московскому комсомольцу", Самвел Гаспаров долгое время болел, а любящая супруга ухаживала за ним. У режиссера были серьезные проблемы с желудком – за непродолжительный период он похудел на 20 кг и крайне неважно себя чувствовал.

По словам Хштояна, 61-летняя Наталья Вавилова закрылась не только от журналистов, она также редко общается с приятелями. Мужчина рассказал, что несколько дней не мог дозвониться до артистки.

Ранее журналист Георгий Сааков сообщил, что режиссер Самвел Гаспаров скончался от COVID-19. Мужу Натальи Вавиловой был 81 год. Пара прожила в счастливом браке более 40 лет.