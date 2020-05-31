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Мистическую версию выдвинули поклонники бывшей возлюбленной Степана Джигарханяна – Ольги Казаченко.
Недавно стало известно, что сын легендарного Армена Джигарханяна порвал со своей молодой подругой. Бурный роман, за которым с интересом следили россияне, вероятно, не выдержал испытания временем и расстоянием. Напомним, сын Армена Борисовича живет в Америке. Казаченко же переезжать к возлюбленному не захотела.
Расстались Ольга и Степан мирно, без скандалов. Как рассказал Джигарханян, они поддерживают дружеские отношения. Высказалась и Казаченко: она сообщила, что решение о расставании было обоюдным. При этом поклонники бывшей Степана стараются ее поддержать. Некоторые при этом выдвигают любопытные версии разрыва пары. Так, одна из сочувствующих Казаченко дам недавно написала ей, что виновники – "зеленые человечки".
"Пишет, что в это время в России зафиксировано пришествие НЛО. Не знаю... Может, и они. Я в эту тему никогда особо не углублялась, хотя, конечно, верю, что инопланетяне существуют",
– призналась Ольга. Об этом пишет "Собеседник".
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ERWIN. РекаМореОкеан. Сколько же в Москве достойных мест в плане отведать изысканной кухни! Тут Оля с удовольствием берет на себя роль гида - я по понятным причинам не совсем в теме👽 В один из дней открыл для себя новое место с очень даже неплохой кухней, в том числе морской☝️ Обедаем в центре Москвы🍽️🥘🦪🦞🥗
Активно пишут бывшей Джигарханяна и мужчины. Однако совсем с другой целью – приглашают на свидания. Однако о новых отношениях Казаченко пока думать не хочет.
Ранее Утро.ру писало, как Джигарханян разделся после разрыва с подругой.
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