"Зеленых человечков" обвинили в том, что пара распалась

Мистическую версию выдвинули поклонники бывшей возлюбленной Степана Джигарханяна – Ольги Казаченко.

Недавно стало известно, что сын легендарного Армена Джигарханяна порвал со своей молодой подругой. Бурный роман, за которым с интересом следили россияне, вероятно, не выдержал испытания временем и расстоянием. Напомним, сын Армена Борисовича живет в Америке. Казаченко же переезжать к возлюбленному не захотела.

Расстались Ольга и Степан мирно, без скандалов. Как рассказал Джигарханян, они поддерживают дружеские отношения. Высказалась и Казаченко: она сообщила, что решение о расставании было обоюдным. При этом поклонники бывшей Степана стараются ее поддержать. Некоторые при этом выдвигают любопытные версии разрыва пары. Так, одна из сочувствующих Казаченко дам недавно написала ей, что виновники – "зеленые человечки".

"Пишет, что в это время в России зафиксировано пришествие НЛО. Не знаю... Может, и они. Я в эту тему никогда особо не углублялась, хотя, конечно, верю, что инопланетяне существуют",

– призналась Ольга. Об этом пишет "Собеседник".

Активно пишут бывшей Джигарханяна и мужчины. Однако совсем с другой целью – приглашают на свидания. Однако о новых отношениях Казаченко пока думать не хочет.

Ранее Утро.ру писало, как Джигарханян разделся после разрыва с подругой.