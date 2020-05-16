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Джигарханян разделся после разрыва с подругой

Джигарханян разделся после разрыва с подругой
Степан и Армен Джигарханян. Фото: www.instagram.com/st_jigar
Сын народного артиста утешается с друзьями

Степан Джигарханян откровенно рассказал о переменах в личной жизни. Во время прямого эфира с певицей Анной Калашниковой в Инстаграм сын Армена Джигарханяна сообщил, что порвал с подругой Ольгой Казаченко. Однако, по его словам, он продолжает поддерживать с бывшей дружеские отношения.

"И во многом такое общение пошло нам на пользу. Переход на новые отношения у нас прошёл красиво: без скандалов, без взаимных обвинений, дележки. Тут нет каких-то подробностей, чтобы их сейчас вся страна обсуждала. Ни битья посуды, ни мордобоя у нас не было", – цитирует его "Комсомольская правда".

После откровений о разрыве Джигарханян опубликовал кадры из бани – судя по всему, он утешается в компании друзей. На фото Степан, замотанный в полотенце, демонстрирует мускулистый торс. После бани веселая компания сыграла в бильярд – свои развлечения сын знаменитого артиста показал в сториз Инстаграм.

www.instagram.com/st_jigar

Ранее Джигарханян показал ночное фото с молодой незнакомкой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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