Джигарханян разделся после разрыва с подругой

Сын народного артиста утешается с друзьями

Степан Джигарханян откровенно рассказал о переменах в личной жизни. Во время прямого эфира с певицей Анной Калашниковой в Инстаграм сын Армена Джигарханяна сообщил, что порвал с подругой Ольгой Казаченко. Однако, по его словам, он продолжает поддерживать с бывшей дружеские отношения.

"И во многом такое общение пошло нам на пользу. Переход на новые отношения у нас прошёл красиво: без скандалов, без взаимных обвинений, дележки. Тут нет каких-то подробностей, чтобы их сейчас вся страна обсуждала. Ни битья посуды, ни мордобоя у нас не было", – цитирует его "Комсомольская правда".

После откровений о разрыве Джигарханян опубликовал кадры из бани – судя по всему, он утешается в компании друзей. На фото Степан, замотанный в полотенце, демонстрирует мускулистый торс. После бани веселая компания сыграла в бильярд – свои развлечения сын знаменитого артиста показал в сториз Инстаграм.

Ранее Джигарханян показал ночное фото с молодой незнакомкой.