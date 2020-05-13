Родственник народного артиста проводит время в компании девушки

Официально Степан Джигарханян сейчас встречается с Ольгой Казаченко, однако, пока влюбленные живут на разных континентах, рядом с сыном знаменитости все чаще замечают другую спутницу. Сын Армена Джигарханяна, похоже, и не скрывает эту подругу – в социальной сети он выложил совместное фото, сделанное ночью у водопада.

Родственник народного артиста не поясняет, кем ему приходится спутница, однако на фото они позировали, прижавшись друг к другу. Молодую блондинку заметили рядом с Джигарханяном-младшим не в первый раз, до этого он показывал в "Инстаграм" фотографии из ресторана и похода в ущелье, где она также была рядом.

Как Ольга Казаченко относится к такому общению, не понятно. Степан же ранее не исключал, что для нее может остаться просто другом. Отношения пары осложняет и большое расстояние – сын Джигарханяна пережидает пандемию коронавируса в США, а его возлюбленная находится в России.

Вся семья Степана также живет в Москве. Недавно Татьяна Власова экстренно выехала к Армену Джигарханяну, чтобы быть с ним в непростой период карантина.

Сын Джигарханяна изоляцию изредка нарушает: то путешествует по опасным ущельям, то ходит в гости к друзьям, где показывает гимнастические элементы.