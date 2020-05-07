"Камера пыток": вспотевший Джигарханян повис на брусьях
Степан Джигарханян поделился с подписчиками фото, где он выполняет упражнение – висит на гимнастических брусьях. Вспотевший сын Армена Джигарханяна назвал всех происходящее на снимке "камерой пыток".
Потренироваться наследник знаменитости решил не просто так: его мотивировал друг Виталий Щербо – легенда спортивной гимнастики. Именно ради него Степан нарушил режим самоизоляции и посетил дом олимпийского чемпиона в США.
Джигарханян-младший показал в "Инстаграм", как гимнаст и его семья справляются с трудностями пандемии. А перед этим попробовал свои силы на брусьях – тренироваться в спортивном зале ему пришлось несколько часов.
"После двухчасовой тренировки в зале мне пришлось тщательно скрывать предобморочное состояние от голода", – рассказал он после журналистам.
Степан Джигарханян на время пандемии остался в США, пока его семья и любимая девушка находятся в России. Сын народного артиста надеется как можно быстрее вернуться домой, а пока общается с родственниками по телефону.
Наследник актера и режиссера поясняет, что Татьяна Власова и Армен Джигарханян не унывают и заботятся друг о друге. Отцу он и вовсе приказал дождаться его абсолютно здоровым, добавляет "Собеседник".
О своей возлюбленной Ольге Казаченко в разговоре с журналистами Степан Джигарханян не упомянул. До этого сын звезды намекнул, что они могут остаться с девушкой только друзьями.
Путин при всех отчитал министра экономразвития
Чиновника отстранили от работы над нацпроектами
Лукашенко дал интимный совет мужчинам
Президент Белоруссии призвал женатых "потерпеть" и не целоваться с чужими дамами из-за коронавируса
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Между Россией и Белоруссией разгорелся скандал из-за данных о COVID-19
- Вслед за Китаем еще одна страна заявила о победе над коронавирусом
- Исследователя коронавируса убили при загадочных обстоятельствах
- Европа рухнула в экономическую яму из-за пандемии
Здоровье
- Две простые привычки укрепят сосуды головного мозга после 50 лет
- Когда нужно вызывать скорую: Доктор Мясников предупредил россиян
- Тренировка для всех мышц поможет помолодеть за 6 минут в день
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик