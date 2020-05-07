Сын народного артиста показал свою тренировку

Степан Джигарханян поделился с подписчиками фото, где он выполняет упражнение – висит на гимнастических брусьях. Вспотевший сын Армена Джигарханяна назвал всех происходящее на снимке "камерой пыток".

Потренироваться наследник знаменитости решил не просто так: его мотивировал друг Виталий Щербо – легенда спортивной гимнастики. Именно ради него Степан нарушил режим самоизоляции и посетил дом олимпийского чемпиона в США.

Джигарханян-младший показал в "Инстаграм", как гимнаст и его семья справляются с трудностями пандемии. А перед этим попробовал свои силы на брусьях – тренироваться в спортивном зале ему пришлось несколько часов.

"После двухчасовой тренировки в зале мне пришлось тщательно скрывать предобморочное состояние от голода", – рассказал он после журналистам.

Степан Джигарханян на время пандемии остался в США, пока его семья и любимая девушка находятся в России. Сын народного артиста надеется как можно быстрее вернуться домой, а пока общается с родственниками по телефону.

Наследник актера и режиссера поясняет, что Татьяна Власова и Армен Джигарханян не унывают и заботятся друг о друге. Отцу он и вовсе приказал дождаться его абсолютно здоровым, добавляет "Собеседник".

О своей возлюбленной Ольге Казаченко в разговоре с журналистами Степан Джигарханян не упомянул. До этого сын звезды намекнул, что они могут остаться с девушкой только друзьями.