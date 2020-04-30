Джигарханян в больничном халате показал молодую подругу
Степан Джигарханян вместе со своей знакомой посетил особенный ресторан в США. При входе всем гостям выдают больничные халаты, в которых и надо есть. Еду в заведении подают исключительно вредную и калорийную. На фото в социальных сетях сын Армена Джигарханяна позирует в одежде из больницы рядом с огромным гамбургером, а потом снимает подругу. Ее снимок он и показал в "Инстаграм".
Родственник режиссера рассказал, что этот ресторан США носит название "Здравствуй, инфаркт". Из еды здесь можно заказать гигантский бургер и огромную порцию картошки, диетических напитков в меню, конечно же, нет.
"Фишка в том, что ресторан позиционирует себя как самая НЕздоровая и СВЕРХкалорийная кухня мира – к услугам посетителей – гигантские бургеры и безразмерные порции картофеля-фри", – поясняет Джигарханян-младший в "Инстаграм".
Компанию родственнику народного артиста составила молодая блондинка по имени Альбина.
"Халат шикарный", "Это какой нужно иметь желудок, что бы столько съесть", "Я только парочку осилю, и то с трудом. Пожалейте девушку", "Как интересно выглядит", – комментируют фото Джигарханяна подписчики.
Необычное заведение Степан посетил в США, где и находится сейчас. Он не поехал вместе со своей мамой Татьяной Власовой к Армену Джигарханяну в Москву, чтобы вместе переживать карантин.
Сын пары остался в Америке, где ходит по походам в опасноеущелье и рассказывает об особенностях карантина за океаном. О своей девушке Ольге Казаченко родственник актера в социальных сетях не упоминает.
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