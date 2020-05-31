Раздетая певица записала видео для фанатов

Анна Седокова в предвкушении первого дня лета опубликовала в соцсетях пикантный ролик. Судя по всему, звезда с нетерпением ждет наступления по-настоящему жарких дней – на кадрах она показалась перед публикой в откровенном купальнике с большим вырезом.

"Лето, ты скоро?"

– написала она под роликом в Тик-Ток, сопроводив слова рыдающими смайликами.

На видео Седокова продефилировала на кухню за стаканчиком с кофе, а затем выходит во внутренний дворик. Увидев, что на улице льет дождь, она с разочарованным видом возвращается. Фрагмент ролика певица выложила и сторис Инстаграм.

Ранее Седокова ненадолго вырвалась на свободу во время карантина. Звезда вышла на прогулку к речке со своей собакой. Погода выдалась на редкость хорошая, и звезда, не удержавшись, разделась до белья и легла загорать. Фото она опубликовала в соцсети, вызвав бурные обсуждения.