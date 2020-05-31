Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Седокова сходила за кофе без штанов

Седокова сходила за кофе без штанов
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Раздетая певица записала видео для фанатов

Анна Седокова в предвкушении первого дня лета опубликовала в соцсетях пикантный ролик. Судя по всему, звезда с нетерпением ждет наступления по-настоящему жарких дней – на кадрах она показалась перед публикой в откровенном купальнике с большим вырезом.

"Лето, ты скоро?"

написала она под роликом в Тик-Ток, сопроводив слова рыдающими смайликами.

На видео Седокова продефилировала на кухню за стаканчиком с кофе, а затем выходит во внутренний дворик. Увидев, что на улице льет дождь, она с разочарованным видом возвращается. Фрагмент ролика певица выложила и сторис Инстаграм.

Ранее Седокова ненадолго вырвалась на свободу во время карантина. Звезда вышла на прогулку к речке со своей собакой. Погода выдалась на редкость хорошая, и звезда, не удержавшись, разделась до белья и легла загорать. Фото она опубликовала в соцсети, вызвав бурные обсуждения.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

России и Америке не удалось начать переговоры по ядерному оружию

С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин

Появились подробности смерти мужа звезды фильма "Москва слезам не верит"

Артистка запретила друзьям общаться с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей