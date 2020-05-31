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Звезда сериала "Папины дочки" показала фото из спальни

Звезда сериала "Папины дочки" показала фото из спальни
Мирослава Карпович. Фото: www.instagram.com/m1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович снялась на кровати в нижнем белье

Актриса опубликовала чувственный кадр в своем Инстаграм.

На фото Мирослава, прославившаяся благодаря сериалу "Папины дочки", лежит на кровати в нижнем белье и гольфах. Одежда звезды небрежно брошена на пол. Снимок дополняет анимация – летящие розовые лепестки, отсылающие к известному фильму "Красота по-американски".

Пользователям архивный кадр – на нем Карпович еще блондинка, пришелся по вкусу. Актрисе написали множество комплиментов, назвав красавицей и примером для подражания (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Ты классная, волшебная)))) Мой мотиватор в жизни"  "Мирочка, красавица" "Вы лучшая из лучших"  "Как всегда шикарно", – высказались комментаторы.

Ранее Утро.ру писало, что Карпович заметили с Прилучным в аэропорту после известий о его разрыве с женой. Актер показался в обнимку с Мирославой. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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