Мирослава Карпович снялась на кровати в нижнем белье

Актриса опубликовала чувственный кадр в своем Инстаграм.

На фото Мирослава, прославившаяся благодаря сериалу "Папины дочки", лежит на кровати в нижнем белье и гольфах. Одежда звезды небрежно брошена на пол. Снимок дополняет анимация – летящие розовые лепестки, отсылающие к известному фильму "Красота по-американски".

Пользователям архивный кадр – на нем Карпович еще блондинка, пришелся по вкусу. Актрисе написали множество комплиментов, назвав красавицей и примером для подражания (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Ты классная, волшебная)))) Мой мотиватор в жизни" "Мирочка, красавица" "Вы лучшая из лучших" "Как всегда шикарно", – высказались комментаторы.

Ранее Утро.ру писало, что Карпович заметили с Прилучным в аэропорту после известий о его разрыве с женой. Актер показался в обнимку с Мирославой.

