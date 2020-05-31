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Актриса опубликовала чувственный кадр в своем Инстаграм.
На фото Мирослава, прославившаяся благодаря сериалу "Папины дочки", лежит на кровати в нижнем белье и гольфах. Одежда звезды небрежно брошена на пол. Снимок дополняет анимация – летящие розовые лепестки, отсылающие к известному фильму "Красота по-американски".
Пользователям архивный кадр – на нем Карпович еще блондинка, пришелся по вкусу. Актрисе написали множество комплиментов, назвав красавицей и примером для подражания (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Ты классная, волшебная)))) Мой мотиватор в жизни" "Мирочка, красавица" "Вы лучшая из лучших" "Как всегда шикарно", – высказались комментаторы.
Ранее Утро.ру писало, что Карпович заметили с Прилучным в аэропорту после известий о его разрыве с женой. Актер показался в обнимку с Мирославой.
С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин
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