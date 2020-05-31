Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Великая женщина покинула нас": умерла известная оперная певица

"Великая женщина покинула нас": умерла известная оперная певица
Фото: pixabay.com
Артистке было 89 лет

Ушла из жизни французская оперная певица Мади Меспле. Звезде было 89 лет. Трагическую новость сообщил министр культуры Франции Франк Ристер.

Он напомнил о самых известных ролях артистки. Она блистала в "Севильском цирюльнике", "Сказках Гофмана" и ряде других постановок.

"Она могла передавать все с точностью и чувствительностью и помогала продвигать нашу культуру на сценах всего мира. Великая женщина покинула нас",

– написал Ристер в своем Твиттере.

Причина смерти оперной певицы не уточняется. Дата и место похорон также пока не известны.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

России и Америке не удалось начать переговоры по ядерному оружию

С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин

Появились подробности смерти мужа звезды фильма "Москва слезам не верит"

Артистка запретила друзьям общаться с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей