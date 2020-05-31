Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Ушла из жизни французская оперная певица Мади Меспле. Звезде было 89 лет. Трагическую новость сообщил министр культуры Франции Франк Ристер.
Он напомнил о самых известных ролях артистки. Она блистала в "Севильском цирюльнике", "Сказках Гофмана" и ряде других постановок.
"Она могла передавать все с точностью и чувствительностью и помогала продвигать нашу культуру на сценах всего мира. Великая женщина покинула нас",
– написал Ристер в своем Твиттере.
Dans Lakmé, Le Barbier de Séville ou encore Les Contes d’Hoffmann, Mady Mesplé excellait. Elle pouvait tout interpréter, avec justesse et sensibilité et aura contribué à faire rayonner notre culture sur les scènes du monde entier. Une grande dame vient de nous quitter. pic.twitter.com/1aW673U223— Franck Riester (@franckriester) May 31, 2020
Причина смерти оперной певицы не уточняется. Дата и место похорон также пока не известны.
С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин
Артистка запретила друзьям общаться с журналистами