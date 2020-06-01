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Лолита Милявская нашла себе партнера

Лолита Милявская нашла себе партнера
Лолита Милявская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певица уверена, что они всю жизнь будут вместе

Эпатажная и бесконечно популярная Лолита Милявская поделилась радостной новостью. Оказалось, в жизни звезды эстрады наступил новый этап – она нашла себе партнера.

Речь, правда, вряд ли идет о личной жизни, так как товарища певица обрела в лице другой женщины. Ультрамодная исполнительница опубликовала в инстаграм-историях видео, где рассказала о переменах.

Ролик был записан совместно с популярным блогером Лилией Абрамовой, известной широкой публике под псевдонимом Татарка FM. На кадрах та призналась, что наконец-то нашла себе партнера по душе.

"Да, и я нашла себе партнера! Я знаю, что мы будем счастливы, и всю жизнь будем вместе!" – восторженно подхватила Милявская.  

О чем идет речь, пока не известно. Вероятнее всего, поклонников знаменитостей ждет совместная работа двух звезд. Судя по нарядам Лолиты и Татарки, зрители увидят нечто яркое и запоминающееся – для встречи с певицей блогер нарядилась в ярко-красную кожанку, а артистка предстала вся в черном и с изысканным вечерним макияжем.

Ранее Лолита откровенно рассказала об интимной жизни.

Ольга ФЕДОРОВА

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