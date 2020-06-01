Экс-солистка "ВИА Гры" показала, как ходит по дому

Анна Седокова поделилась с подписчиками своей новой бизнес-идеей. Оказалось, в то время, когда многие артисты сетуют на тяготы карантина и безденежье, певица решила заняться новым прибыльным делом. Девушка рассказала, что собралась шить купальники.

На своей странице в "Инстаграм" Седокова разместила свежее личное видео. На кадрах красавица дефилирует в черной майке с откровенным декольте.

В подписи к видеоролику звезда сообщила: "На самом деле, я все еще верю, что лету быть! Мы вот собираемся купальники шить, и нас никто не остановит. На синтепоне и, возможно, меховые".

Подписчики Анны Седоковой решили поддержать начинание любимицы. "Сразу видно, что есть чувство стиля", "Я фанат купальников!", "Классно, Аня, я сразу куплю", "Обожаю! Аня, может, благодаря Вам лето придет!" – прокомментировали они пост.

При этом многие поклонники звезды отметили, что она, как всегда, отлично выглядит. Подтянутая фигура и стильный наряд порадовали фанатов певицы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Анна Седокова матом ответила критикующим ее фигуру в купальнике.