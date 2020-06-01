Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Седокова продефилировала по дому в топике с глубоким вырезом

Седокова продефилировала по дому в топике с глубоким вырезом
Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" показала, как ходит по дому

Анна Седокова поделилась с подписчиками своей новой бизнес-идеей. Оказалось, в то время, когда многие артисты сетуют на тяготы карантина и безденежье, певица решила заняться новым прибыльным делом. Девушка рассказала, что собралась шить купальники.

На своей странице в "Инстаграм" Седокова разместила свежее личное видео. На кадрах красавица дефилирует в черной майке с откровенным декольте.

В подписи к видеоролику звезда сообщила: "На самом деле, я все еще верю, что лету быть! Мы вот собираемся купальники шить, и нас никто не остановит. На синтепоне и, возможно, меховые".

Подписчики Анны Седоковой решили поддержать начинание любимицы. "Сразу видно, что есть чувство стиля", "Я фанат купальников!", "Классно, Аня, я сразу куплю", "Обожаю! Аня, может, благодаря Вам лето придет!" – прокомментировали они пост.


При этом многие поклонники звезды отметили, что она, как всегда, отлично выглядит. Подтянутая фигура и стильный наряд порадовали фанатов певицы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Анна Седокова матом ответила  критикующим ее фигуру в купальнике.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

"Это была угроза": Рогозин объяснил слова о батуте

Накануне запуска пилотируемого космического корабля высказывание ему припомнил Илон Маск

Как бросить курить: секрет раскрыл нарколог

Стало известно, что влияет на способность человека отказаться от вредной привычки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей