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Клип российской группы признан самым трешовым на фестивале в Берлине

В его съемках "поучаствовали" утка и огромный голубь

Видеоролик на песню музыкальной группы Little Big взял первенство в номинации "Самое трешовое видео" на немецкой премии Berlin Music Video Awards 2020.

О достижении российских исполнителей сообщается на сайте организаторов конкурса.

Стоит отметить, что видеоряд данной композиции действительно весьма необычен. Там есть исполняющая танец утка, пародия на Гарри Поттера, а еще огромный голубь, подкармливающий людей хлебом.

Напомним, песня вошла в одноименный альбом группы, который был презентован в конце осени.

Ранее "Утро.ру" писало, что Little Big запретили выступать с песней "Uno" на "Евровидении".

Ольга ФЕДОРОВА

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