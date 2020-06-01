В его съемках "поучаствовали" утка и огромный голубь

Видеоролик на песню музыкальной группы Little Big взял первенство в номинации "Самое трешовое видео" на немецкой премии Berlin Music Video Awards 2020.

О достижении российских исполнителей сообщается на сайте организаторов конкурса.

Стоит отметить, что видеоряд данной композиции действительно весьма необычен. Там есть исполняющая танец утка, пародия на Гарри Поттера, а еще огромный голубь, подкармливающий людей хлебом.

Напомним, песня вошла в одноименный альбом группы, который был презентован в конце осени.

Ранее "Утро.ру" писало, что Little Big запретили выступать с песней "Uno" на "Евровидении".