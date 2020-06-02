Популярная пародистка уже сутки не выходит на связь

Елена Воробей накануне призналась, что подхватила коронавирус. Об опасном заболевании знаменитость рассказала в соцсети. Она записала видео с подробным рассказом о печальном событии и внезапно пропала.

Звезда "Аншлага" достаточно активно ведет страницу в "Инстаграм" и часто обновляет контент в своем микроблоге. Однако после расстроившего подписчиков известия о серьезном заболевании Елена Воробей перестала выходить на связь.

Последняя публикация на ее странице – это видео с признанием о заражении коронавирусом. И вот уже сутки от любимицы публики ни слуху ни духу.

Такое положение дел должно было не на шутку встревожить преданных фанатов звезды, ведь в своем посте Воробей рассказывала, что тяжело переживает заболевание – "Второй день мой был очень жесткий: ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать", – писала артистка.

Кстати, звезда "Аншлага" не хотела расстраивать близких и поначалу скрывала свой диагноз. О заражении пародистка рассказала только вчера.