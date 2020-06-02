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Умер известный американский композитор

Знаменитости было 90 лет

Популярный саксофонист, композитор Ленни Нихаус ушел из жизни. Музыкант скончался в городе Редлендс (Калифорния, США).

Печальное событие произошло еще 28 мая, но широкой публике о смерти выдающегося композитора стало известно только сегодня, пишет американский журнал The Hollywood Reporter.

Как отмечает RT, особую популярность Нихаус получил после выхода фильмов Клинта Иствуда – к многим из них композитор написал музыку.

Иствуд и Нихаус познакомились еще в середине прошлого века – их подружила большая любовь к джазу.

Ранее "Утро.ру" сообщало о смерти известного музыканта от коронавируса.

Ольга ФЕДОРОВА

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