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Известный музыкант умер от коронавируса

Известный музыкант умер от коронавируса
Адам Шлезингер. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Лауреат "Грэмми" больше недели находился в искусственной коме

Американский композитор Адам Шлезингер скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 52 лет. Об этом сообщили СМИ.

Известного музыканта не стало утром 1 апреля. Он пролежал в больнице Нью-Йорка в медикаментозном сне, который также называют искусственной комой, пишет Variety.

Адам Шлезингер основал такие известные группы, как Fountains Of Wayne и Ivy, напоминает RT. Композитор был награжден рядом престижных премий – тремя "Эмми" и "Грэмми" в категории "Лучший новый артист".

Кроме того, Шлезингера номинировали на "Оскар" и "Золотой глобус" за саундтрек к фильму "То, что ты делаешь".

Ранее жертвами COVID-19 становились и другие звезды. Умерли актер из "Звездных войн" Эндрю Джек и звезда "Клана Сопрано" Марк Блум.

Карина СИРАЗОВА

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