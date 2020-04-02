Лауреат "Грэмми" больше недели находился в искусственной коме

Американский композитор Адам Шлезингер скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 52 лет. Об этом сообщили СМИ.

Известного музыканта не стало утром 1 апреля. Он пролежал в больнице Нью-Йорка в медикаментозном сне, который также называют искусственной комой, пишет Variety.

Адам Шлезингер основал такие известные группы, как Fountains Of Wayne и Ivy, напоминает RT. Композитор был награжден рядом престижных премий – тремя "Эмми" и "Грэмми" в категории "Лучший новый артист".

Кроме того, Шлезингера номинировали на "Оскар" и "Золотой глобус" за саундтрек к фильму "То, что ты делаешь".

Ранее жертвами COVID-19 становились и другие звезды. Умерли актер из "Звездных войн" Эндрю Джек и звезда "Клана Сопрано" Марк Блум.