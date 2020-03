Звезде было 76 лет

Эндрю Джек скончался от COVID-19 в больнице близ Лондона. Британскому актеру было 76 лет. Об этом пишет Metro.

Самое ужасное – что супруга британского актера Габриель Роджерс застряла в Австралии на карантине. Теперь у нее даже нет шансов проститься с мужем. Напомним, в "Звездных войнах" Эндрю Джек играл майора повстанцев Салуана Эматта.

Andrew Jack, who played Caluan Ematt in The Force Awakens and The Last Jedi and voiced Moloch in Solo, passed away as a result of complications he developed from COVID-19. May the Force be with you. pic.twitter.com/97pFsOSN7m — Star Wars Holocron (@sw_holocron) March 31, 2020