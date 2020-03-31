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Разлучили с женой: актер из "Звездных войн" умер от коронавируса

Разлучили с женой: актер из "Звездных войн" умер от коронавируса
Фото: Cheng Tingting/Xinhua/www.globallookpress.com
Звезде было 76 лет

Эндрю Джек скончался от COVID-19 в больнице близ Лондона. Британскому актеру было 76 лет. Об этом пишет Metro.

Самое ужасное – что супруга британского актера Габриель Роджерс застряла в Австралии на карантине. Теперь у нее даже нет шансов проститься с мужем. Напомним, в "Звездных войнах" Эндрю Джек играл майора повстанцев Салуана Эматта. 





Кристина ЧЕРНИКОВА

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