Бывшая жена Армена Джигарханяна устроила необычную фотосессию

Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла пройти мимо памятной даты – дня рождения Мэрилин Монро. Накануне легендарной актрисе могло бы исполниться 94 года. В честь этого знаменательного события известная пианистка решила облачиться в образ культовой фигуры кинематографа.

В своем инстаграм-аккаунте блондинка опубликовала видео, на котором демонстрирует самые популярные наряды Монро – запомнившееся многим белое платье Мэрилин с глубоким декольте, меховую накидку и другие. На кадрах мелькает и мужчина-гример.

На голове бывшей жены Армена Джигарханяна сооружена прическа точь-в-точь, как у Мэрилин. Губы накрашены ярко-алой помадой.

"Happy Birthday, MM. Друзья, спасибо за настроение", – подписала свежий видеоролик Виталина Цымбалюк-Романовская.

Поклонникам пришелся по вкусу новый образ любимицы, и они засыпали знаменитость комплиментами.

"Наконец я дождалась Ваших фото в стиле Мэрилин ! Великолепно и потрясающе!", "Личико милое, ясные глазки! Улыбка блистает, словно звезда", "Прямое попадание. Шикарно!", "Чудо просто!" – расхвалили пианистку преданные фанаты.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская рискнула показаться с черной головой.