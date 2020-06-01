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Цымбалюк показалась с черной головой

Цымбалюк показалась с черной головой
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Бывшая жена Армена Джигарханяна вспомнила о прошлом

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в социальной сети фото, сделанное 23 года назад, когда она еще была студенткой и жила на Украине. На снимке у звезды ТВ-шоу черная голова и яркие губы – тогда она выглядела иначе.

Под снимком бывшая жена Армена Джигарханяна рассказала о жизни и учебе в Киеве.

С тех пор жизнь пианистки круто изменилась. Виталина Цымбалюк-Романовская стала блондинкой, предпочитает сдержанный макияж и уже много лет живет в России. Известность она получила после брака и скандального развода с народным артистом.

Пока родственники режиссера продолжают критиковать его экс-возлюбленную, поклонники заваливают артистку комплиментами.

"Виталина, Вы – большая молодец! Очень Вас уважаю", "Прекрасное образование и воспитание", "Красавица и умница", "Оо, блондинкой Вам гораздо лучше", "Ты большая умница и большой талант", – написали блондинке в "Инстаграм".

Ранее "Утро.ру" рассказало о кознях, которые Цымбалюк-Романовская строила в театре Джигарханяна. 

Дарья ПЕТРОВА

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