Обнаженная Цымбалюк прикрылась книгой на фото
Виталина Цымбалюк-Романовская выставила на всеобщее обозрение фотографию, где она позирует обнаженной по пояс. Голые части тела киевская пианистка прикрывает книгой. Снимок, опубликованный в социальной сети, произвел впечатление на подписчиков блондинки – они видят только красоту звезды телешоу, другие нашли повод раскритиковать экс-супругу Армена Джигарханяна.
Сама Цымбалюк-Романовская поясняет, что перед камерой она позировала перед самым началом карантина. "С фотосессией одного из любимейших фотографов мы согрешить не успели – она сделана аккурат до карантина. Но предчувствие чего-то неуловимого, почти мистического, было, и мы это "поймали", – подписала блондинка в "Инстаграм".
После того как некоторые пользователи раскритиковали знаменитость, она написала в соцсети, что не ретуширует свои фото, как это делают другие знаменитости, поэтому и выглядит естественно.
"На фото как будто руки волосатые до самого верха, и грудь плоская... неудачное фото", "Виталина, Вы красавица, но не хватает в фигуре немного спорта, тогда вообще огонь будет", "Ого, как смело, Виталина!", "Божественно красиво", – высказали мнения подписчики.
Ранее подруга Джигарханяна рассказала об истинных мотивах Цымбалюк-Романовской.
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