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"Ушел весь театр": актер вспомнил о кознях Цымбалюк-Романовской

"Ушел весь театр": актер вспомнил о кознях Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Актер рассказал, как киевская пианистка влияла на режиссера

Алексей Шевченков более 10 лет работал в театре Армена Джигарханяна. Однако в 2010 он лишился работы. Артист признается, что был вынужден уйти из-за новой дамы руководителя – Виталины Цымбалюк-Романовской.

Шевченков в разговоре с журналистом пояснил, что блондинка обладала властью над Арменом Борисовичем , начала вносить свои коррективы в работу театра, из-за чего начались проблемы и многочисленные конфликты. Терпеть козни Цымбалюк-Романовской не стал и ушел из театра.

"С приходом этой женщины ушел весь театра практически. <…> Если говорить по-простому – пустили козла в огород. Козла, которому дали власть…" – высказался Алексей Шевченко.

Актер до сих пор не может забыть обиду. В одном из интервью, как напомнил ему ведущий Борис Корчевников, он сказал, что хотел бы подкинуть Виталине в сумку скорпионов, которые бы покусали ее.

Сам Шевченко в программе "Судьба человека" добавил, что Цымбалюк-Романовская всегда мечтала выйти замуж за режиссера. По словам друга артиста, который выпивал вместе с пианисткой, она за 10 лет до отношений с Арменом Джигарханяном рассказала о том, что собирается стать его женой.

Спустя годы мечта блондинки сбылась – она стала женой Джигарханяна и работала в его театре, что и повлекло за собой уход многих актеров. Например, Алексей Шевченко перешел на работу во МХАТ.

Счастье Цымбалюк-Романовской длилось недолго. В 2017 году пару развели, однако скандал не утихает до сих пор. Семья режиссера выясняет отношения с Виталиной, а у самой пианистки продолжаются разборки в суде.

Дарья ПЕТРОВА

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