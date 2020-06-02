Американская звезда стала лицом компании из-за пандемии

Рианна, которую признали самой богатой певицей в мире, приняла участие в фотосессии для новой коллекции нижнего белья. Кадры появились в Инстаграм-аккаунте бренда.

На снимке американская певица позирует в белье собственного производства. Звезда предстала на фоне пальм в комплекте кислотно-желтого цвета. Причем трусы Рианны оказались не совсем обычными – с вырезом и кружевными подтяжками.

Из-за пандемии коронавируса устроить фотосессию для новой коллекции бренда Savage X Fenty, который основала Рианна, оказалось непросто. Именно поэтому знаменитость демонстрирует белье на себе, причем делает это не впервые.

Одежду Рианны рекламировали и другие звезды, в том числе популярная певица Meg. Кроме того, попробовать себя в качестве модели может любая девушка – нужно лишь прислать фото, говорится в аккаунте компании.

Музыкальную карьеру Рианна начала в 16 лет после переезда в США. Сейчас 32-летняя певица занимается также продюсированием и дизайнерской деятельностью. Звезда стала самой богатой женщиной из мира музыки по версии Forbes – ее состояние оценивается в $600 миллионов.

Ранее Рианна поделилась снимком в кружевных трусах.