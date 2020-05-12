Американская знаменитость позировала на улице

Певица Рианна поделилась с подписчиками фото в нижнем белье. На снимке, который артистка опубликовала в социальной сети, она одета в сиреневый бюстгальтер, трусы и пояс. Белье, надетое на звезду, ее собственного производства. Кроме музыкальной карьеры, знаменитость занимается бизнесом, что и позволило ей стать самой богатой певицей в мире.

На фотографии, которую Рианна опубликовала в "Инстаграм", она позирует на улице под пальмами. Кроме белья американской звезды на снимке можно рассмотреть некоторые из ее татуировок. Всего их у знаменитости около 20.

"Я обычно скромная, но не в этом белье", – написала Рианна в "Инстаграм".

Поклонники певицы от фотографий в восторге. Под постом за несколько часов появилось более 30 тыс. комментариев. Пользователи восхищаются фигурой артистки и ее красотой.

"Королева", "Огонь", "Секси мама", "Красивое белье и красивая Рианна", – написали они в соцсети.

Напомним, Рианна стала самой богатой женщиной в музыкальном мире в 2019 году. Тогда журнал Forbes оценил ее состояние в $600 миллионов.