Шейк показала фото без юбки
Ирина Шейк опубликовала в социальных сетях снимки с фотосессии. На кадрах знаменитость стоит рядом с деревом в кожаной куртке, бюстгальтере, колготках в горошек и туфлях на высоком каблуке. Юбки на манекенщице нет.
Фотографии Шейк разместила в историях своего "Инстаграм", опубликовав еще множество снимков с прошлого года и детские фото. Поклонники супермодели не перестают восхищаться ее красотой и стройностью.
"Королева", "Нереальная", "Богиня", "Шикарная женщина", - такие комментарии оставляют под постами Ирины ее подписчики.
Пользователей социальных сетей также интересует личная жизнь русской красавицы. Знаменитость была в отношениях с футболистом Криштиану Роналду, а после закрутила роман с Брэдли Купером. От него Ирина Шейк родила дочь. Пока 34-летняя модель замужем не была.
Однако звезду часто замечали в компании разных спутников. С одним из них она прогуливалась по городу, другой обнимал ее на вечеринке. Сама Ирина Шейк личную жизнь не комментирует.
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