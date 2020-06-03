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Разъяренные россияне погнали Пригожина в Америку

Разъяренные россияне погнали Пригожина в Америку
Иосиф Пригожин. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Люди не поняли, почему продюсер так переживает за США

Оскандалившийся музыкальный продюсер Иосиф Пригожин возмутил народ своими высказываниями. Не успела публика забыть его заявление о беднеющих звездах, как артист решил поделиться своим мнением о бунтах в США.

В своем инстаграм-аккаунте он разместил видео американских погромов и сопроводил его постом, в котором осудил действия "неуправляемой толпы, в которой все поддаются только лишь стадному инстинкту".

"Во все времена толпу использовали как пушечное мясо, как инструмент для политических игр (…) Опомнитесь! Выйдите из толпы! Останьтесь Человеком!" – написал Пригожин.

Особое внимание российской звезды к волнениям в Америке вызвало недоумение у части подписчиков. Люди не поняли, зачем русскому человеку так пристально следить за событиями в Штатах, да еще и призывать американцев к чему-то. Причину такого поведения интернет-пользователи нашли в том, что у наших звезд большие планы на Америку, да и в принципе все их симпатии на стороне заокеанской страны, а не России. Вот поэтому они так переживают о зарубежных беспорядках.

"Может, надо ему туда? У наших артистов бизнес и деньги здесь… А дети и недвижимость там… Что же они тогда только учиться детей туда отправляют? Может, им самим туда?", "У всех звезд недвижимость в Америке, вот следят и переживают", – негодовали подписчики.


Иосиф Пригожин попытался оправдаться и написал, что у него в США ничего нет. Однако комментаторам это показалось неубедительным.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Иосиф Пригожин и другие звезды обратились за соцподдержкой.

Ольга ФЕДОРОВА

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