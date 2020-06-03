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Экстренно приехали медики: у советской актрисы случился приступ

Экстренно приехали медики: у советской актрисы случился приступ
Нина Русланова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Нина Русланова вызвала скорую после того, как начала задыхаться

Известной артистке резко стало плохо – пришлось обратиться за врачебной помощью. У российской актрисы начались боли в груди и было затруднено дыхание. Домой к Руслановой приехала скорая. Медики выяснили, что у звезды резко подскочило давление. Тем не менее ехать в больницу она отказалась. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее СМИ писали, что Русланову госпитализировали в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем, однако позже ее дочь опровергла эту информацию. Напомним, артистка перенесла операцию на сердце, ей установили митральный клапан. Теперь она нуждается в ежегодном плановом осмотре.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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