Артистке был 91 год

Популярная американская актриса Пегги Поуп ушла из жизни еще 27 мая, однако информация о печальном событии появилась только накануне.

Знаменитость умерла в Соединенных Штатах Америки, в Колорадо, сообщает издание Variety.

Пегги Поуп получила мировую известность после участия в популярных телесериалах "Скорая помощь", "Закон и порядок" и других. Также актриса снялась в известном комедийном фильме "С девяти до пяти". Ее героиня Маргарет запомнилась многим телезрителям.

На счету артистки – более 50 ролей в различных кинематографических проектах.

Ранее "Утро.ру" писало о смерти заслуженной артистки России.