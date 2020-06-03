Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
560 новости
Популярная американская актриса Пегги Поуп ушла из жизни еще 27 мая, однако информация о печальном событии появилась только накануне.
Знаменитость умерла в Соединенных Штатах Америки, в Колорадо, сообщает издание Variety.
Пегги Поуп получила мировую известность после участия в популярных телесериалах "Скорая помощь", "Закон и порядок" и других. Также актриса снялась в известном комедийном фильме "С девяти до пяти". Ее героиня Маргарет запомнилась многим телезрителям.
На счету артистки – более 50 ролей в различных кинематографических проектах.
Ранее "Утро.ру" писало о смерти заслуженной артистки России.
Американцы воспользовались космическими идеями, проверенными российским опытом