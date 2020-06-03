Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Умерла звезда сериала "Скорая помощь"

Умерла звезда сериала "Скорая помощь"
Фото: pixabay.com
Артистке был 91 год

Популярная американская актриса Пегги Поуп ушла из жизни еще 27 мая, однако информация о печальном событии появилась только накануне.

Знаменитость умерла в Соединенных Штатах Америки, в Колорадо, сообщает издание Variety.

Пегги Поуп получила мировую известность после участия в популярных телесериалах "Скорая помощь", "Закон и порядок" и других. Также актриса снялась в известном комедийном фильме "С девяти до пяти". Ее героиня Маргарет запомнилась многим телезрителям.

На счету артистки – более 50 ролей в различных кинематографических проектах.

Ранее "Утро.ру" писало о смерти заслуженной артистки России.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Подсмотрел у русских: немцы выдали неудобную правду о кораблях Маска

Американцы воспользовались космическими идеями, проверенными российским опытом

Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 июня

За сутки COVID-19 обнаружили у 8536 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей