Певица прорекламировала новый клип неожиданным образом

Королева эстрады и звезда эпатажа Лолита Милявская в очередной раз удивила своих подписчиков. Сегодня она показала им, как могла бы выглядеть, если бы облысела. Пикантности свежей публикации добавило то, что лишившаяся волос голова была еще и отрезана от туловища.

Оказалось, ролик с весьма необычными кадрами является рекламой нового клипа Лолиты. Певица сняла видео для своей песни "Кислород" и попросила оценить ее работу, когда клип будет выложен на все цифровые площадки.

Поющая голова Лолиты не на шутку испугала поклонников. "Песня великолепная, но клип смотреть немного жутковато", "Образ очень пугающий, поэтому клипу ставлю двойку", "Смотреть жутко!", "Я аж испугалась, когда внезапно увидела!", – написали ошарашенные фанаты знаменитости.

При этом песня и ее исполнение большинству россиян понравилась. "Как всегда, все просто супер!", "Очень красивая песня", "Песня классная", "До мурашек с первых нот!", – расхвалили они артистку.

"Мой долгожданный "Кислород" уже доступен на всех цифровых площадках", – сообщила звезда под постом с видео.

При этом, как отметила Милявская в комментариях, насладиться устрашающим клипом россияне смогут только через десять дней.

Ранее Лолита заявила, что нашла себе партнера.