Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Отсеченная лысая голова Лолиты привела фанатов в ужас

Отсеченная лысая голова Лолиты привела фанатов в ужас
Лолита. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певица прорекламировала новый клип неожиданным образом

Королева эстрады и звезда эпатажа Лолита Милявская в очередной раз удивила своих подписчиков. Сегодня она показала им, как могла бы выглядеть, если бы облысела. Пикантности свежей публикации добавило то, что лишившаяся волос голова была еще и отрезана от туловища.

Оказалось, ролик с весьма необычными кадрами является рекламой нового клипа Лолиты. Певица сняла видео для своей песни "Кислород" и попросила оценить ее работу, когда клип будет выложен на все цифровые площадки.

Поющая голова Лолиты не на шутку испугала поклонников. "Песня великолепная, но клип смотреть немного жутковато", "Образ очень пугающий, поэтому клипу ставлю двойку", "Смотреть жутко!", "Я аж испугалась, когда внезапно увидела!", – написали ошарашенные фанаты знаменитости.

При этом песня и ее исполнение большинству россиян понравилась. "Как всегда, все просто супер!", "Очень красивая песня", "Песня классная", "До мурашек с первых нот!", – расхвалили они артистку.


"Мой долгожданный "Кислород" уже доступен на всех цифровых площадках", – сообщила звезда под постом с видео.

При этом, как отметила Милявская в комментариях, насладиться устрашающим клипом россияне смогут только через десять дней.

Ранее Лолита заявила, что нашла себе партнера.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Подсмотрел у русских: немцы выдали неудобную правду о кораблях Маска

Американцы воспользовались космическими идеями, проверенными российским опытом

Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 июня

За сутки COVID-19 обнаружили у 8536 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей