Королеву шансона заподозрили в нарушении карантина

Любовь Успенская обновила контент на своей странице в соцсети. На этот раз эпатажная артистка решила сняться в обнимку со своей коллегой певицей Наргиз. Знаменитость рассказала, что фото было сделано в гримерке после концерта.

"Какое же удовольствие, стоять с такими талантливыми людьми на одной сцене", – подписала свежий кадр Успенская.

Новая фотография, с одной стороны, порадовала подписчиков, а вот с другой, вызвала серьезные подозрения. Некоторое поклонники не поняли, о каком концерте может идти речь в период действия ограничений на массовые мероприятия.

"На каком концерте, если сейчас карантин?" – удивляется один из фолловеров. Любовь Успенская оставила вопрос без внимания и не стала пояснять, где ей удалось выступить в столь сложное время.

Впрочем, этим недовольство подписчиков не ограничилось. Некоторые обвинили звезду в слишком сильной обработке фотографий. "Зачем столько фотошопа? На концертах будут думать, что на сцене подмена", – негодует комментатор.

Однако стоит отметить, что критикующих было немного, большинство россиян пришли в восторг от отличного внешнего вида знаменитости и поспешили выразить свое восхищение. "Обожаю Любовь Успенскую!", "Любовь красотка. Суперская", "Красавицы!", "Обе красотки!", "Две королевы", – комментируют пост подписчики.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о непростых отношениях Успенской с дочерью.